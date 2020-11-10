Озил получил предложение из МЛС

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил может продолжить карьеру в США, пишет Goal.com.

По информации источника, заинтересованность в подписании звёздного немца проявляет "Лос-Анджелес Гэлакси".

Переход 32-летнего футболиста в американский клуб может состояться следующим летом, когда истечёт его контракт с "канонирами".

Озил выступает за "Арсенал" с 2013 года, сыграл 254 матча, забил 44 гола и сделал 77 ассистов.

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