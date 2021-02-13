Озил помог "Фенербахче" выйти на 1-е место в чемпионате Турции

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Озил помог "Фенербахче" выйти на 1-е место в чемпионате Турции

В матче 25-го тура чемпионата Турции "Фенербахче" на выезде обыграл "Карагюмрюк" со счетом 2:1. Победу стамбульскому клубу принесли голы Маме Тиама и Эннера Валенсии. В составе хозяев отличился Фабио Борини.

Полузащитник "Фенербахче" Месут Озил провел на поле 81 минуту и не отметился результативными действиями.

Благодаря победе "Фенербахче" вышел на первое место в турнирной таблице Суперлиги

"Карагюмрюк" - "Фенербахче" - 1:2 (0:1)
Голы: Тиам, 19 - 0:1, Валенсия, 53 - 0:2, Борини, 67 - 1:2

"Фенербахче": Байындыр, Эркин (Тиссеран, 82), Салаи, Азиз, Сангаре, Туфан, Соса, Осави-Самуэль (Самата, 72), Озил (Кадыоглу, 81), Тиам (Гюмюш, 90+1), Валенсия (Яндаш, 81)

Не пропустите: "Фенербахче" с Озилом в составе вылетел из Кубка Турции. | http://soccernews.ru
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