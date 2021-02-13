Озил помог "Фенербахче" выйти на 1-е место в чемпионате Турции
В матче 25-го тура чемпионата Турции "Фенербахче" на выезде обыграл "Карагюмрюк" со счетом 2:1. Победу стамбульскому клубу принесли голы Маме Тиама и Эннера Валенсии. В составе хозяев отличился Фабио Борини.
Полузащитник "Фенербахче" Месут Озил провел на поле 81 минуту и не отметился результативными действиями.
Благодаря победе "Фенербахче" вышел на первое место в турнирной таблице Суперлиги
"Карагюмрюк" - "Фенербахче" - 1:2 (0:1)
Голы: Тиам, 19 - 0:1, Валенсия, 53 - 0:2, Борини, 67 - 1:2
"Фенербахче": Байындыр, Эркин (Тиссеран, 82), Салаи, Азиз, Сангаре, Туфан, Соса, Осави-Самуэль (Самата, 72), Озил (Кадыоглу, 81), Тиам (Гюмюш, 90+1), Валенсия (Яндаш, 81)
Не пропустите: "Фенербахче" с Озилом в составе вылетел из Кубка Турции. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24