Озил поругался с тренером "Фенербахче": подробности
Фото твиттер "Фенербахче"
СМИ узнали о конфликте между наставником "Фенербахче" Витором Перейрой и полузащитником Месутом Озилом.
Тренер и футболист поссорились в концовке матча 8-го тура чемпионата Турции против "Касымпаши" (2:1).
Перейра отправил звёздного хавбека готовиться к выходу на замену, тот разминался около 40 минут, но так на поле и не появился.
Озил жёстко отреагировал на случившееся - он снял тренировочную манишку и бросил её в сторону главного тренера.
В текущем сезоне игрок провёл за "Фенербахче" 9 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
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