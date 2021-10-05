Озил поругался с тренером "Фенербахче": подробности

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Озил поругался с тренером "Фенербахче": подробности

Фото твиттер "Фенербахче"

СМИ узнали о конфликте между наставником "Фенербахче" Витором Перейрой и полузащитником Месутом Озилом.

Тренер и футболист поссорились в концовке матча 8-го тура чемпионата Турции против "Касымпаши" (2:1).

Перейра отправил звёздного хавбека готовиться к выходу на замену, тот разминался около 40 минут, но так на поле и не появился.

Озил жёстко отреагировал на случившееся - он снял тренировочную манишку и бросил её в сторону главного тренера.

В текущем сезоне игрок провёл за "Фенербахче" 9 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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