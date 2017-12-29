Озил поставил два условия "Барселоне"

Теги барселонаарсенал лондонмесут озил

Озил поставил два условия "Барселоне"

Продолжаются переговоры между "Барселоной" и хавбеком "Арсенала" Месутом Озилом.

Как сообщает Calciomercato, игрок согласился на переход в каталонский клуб, если будут выполнены два его требования. Озил хочет получать 19 миллионов евро в год и иметь гарантированное место в стартовом составе.

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комментарии
Сергей

иди нахуй охуел тчто ли уро уосоглазый

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