Озил поставил условие "Барселоне"

Хавбек "Арсенала" Месут Озил готов перебраться в "Барселону".

Однако как сообщает Mirror, футболист поставил условие каталонскому клубу. Озил требует от "Барселоны" подписной бонус. О сумме бонуса не говорится.

Ранее сообщалось, что Озил хочет зарабатывать в "Барселоне" 10 миллионов евро в год.

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