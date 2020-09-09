Озил потроллил "Тоттенхэм"

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Озил потроллил "Тоттенхэм"

Хавбек "Арсенала" Месут Озил иронично ответил на вопрос подписчика о "Тоттенхэме".

Так, Озила спросили в твиттере: "Если бы у вас был выбор: завершить карьеру или выступать за "Тоттенхэм", что бы вы выбрали?"

На что немец ответил: "Я бы перешел туда, если бы не хотел брать трофеи".

Озил за свою карьеру выступал за "Шальке", "Вердер", "Реал" и "Арсенал". В составе этих клубов немец завоевал 12 трофеев.

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