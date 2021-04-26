Озил потроллил "Тоттенхэм" после поражения в финале Кубка английской лиги

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Озил потроллил "Тоттенхэм" после поражения в финале Кубка английской лиги

Фото твиттер Месута Озила

Полузащитник "Фенербахче" Месут Озил высмеял лондонский "Тоттенхэм".

В воскресенье "шпоры" проиграли "Манчестер Сити" в финале Кубка Английской Лиги. Команда остаётся без титулов с 2008 года.

"Он остаётся пыльным..." - написал Озил в твиттере, намекая на трофейный шкаф "Тоттенхэма".

Напомним, что немецкий хавбек с 2013 по 2021 год выступал за "Арсенал".

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