Озил потроллил "Тоттенхэм" после поражения в финале Кубка английской лиги
Фото твиттер Месута Озила
Полузащитник "Фенербахче" Месут Озил высмеял лондонский "Тоттенхэм".
В воскресенье "шпоры" проиграли "Манчестер Сити" в финале Кубка Английской Лиги. Команда остаётся без титулов с 2008 года.
"Он остаётся пыльным..." - написал Озил в твиттере, намекая на трофейный шкаф "Тоттенхэма".
Напомним, что немецкий хавбек с 2013 по 2021 год выступал за "Арсенал".
Не пропустите: Болельщики "Тоттенхэма" потребовали отставки руководства клуба. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18