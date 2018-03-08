Озил поучаствовал в 100 голах "Арсенала" за карьеру

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Озил поучаствовал в 100 голах "Арсенала" за карьеру

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Арсенал" в гостях играет с "Миланом" (2:0, второй тайм).

В первой половины встречи отличились Генрих Мхитарян и Аарон Рэмзи. В обоих случаях авторам голов ассистировал Месут Озил.

Вторая передача стала для него 100-м результативным действием за карьеру в "Арсенале" (37 мячей и 63 голевых паса).

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