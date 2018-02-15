Озил поучаствовал в восьми голах "Арсенала" в последних семи матчах в еврокубках

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Арсенал" в гостях играет с "Эстерсундом" (3:0, второй тайм).

Третий гол английского клуба на счету немецкого полузащитника Месута Озила.

Стоит отметить, что 29-летний поучаствовал в восьми голах "Арсенала" в последних семи матчах в еврокубках (5 мячей и 3 голевых паса).

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