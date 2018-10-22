Озил повторил рекорд АПЛ

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил поразил ворота "Лестера" в матче девятого тура АПЛ.

Благодаря этому голу 30-летний футболист повторил рекорд Премьер-лиги по количеству забитых мячей среди немецких игроков.

Как сообщает Gracenote Live, Озил повторил достижение экс-форварда "Тоттенхэма" Юргена Клинсманна. В активе обоих по 30 голов в высшем английском дивизионе.

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