Озил поздравил сборную Франции с победой на ЧМ

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Озил поздравил сборную Франции с победой на ЧМПолузащитник сборной Германии Месут Озил поздравил национальную команду Франции с победой на Чемпионате Мира.

Так, в своем твиттере 29-летний хавбек "бундестим" написал: "Мои поздравления Франции. Наслаждайтесь этим вечером!".

Напомним, Франция во второй раз стала чемпионом мира. | soccernews.ru

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