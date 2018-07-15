Озил поздравил сборную Франции с победой на ЧМ

Полузащитник сборной Германии Месут Озил поздравил национальную команду Франции с победой на Чемпионате Мира.

Так, в своем твиттере 29-летний хавбек "бундестим" написал: "Мои поздравления Франции. Наслаждайтесь этим вечером!".

Напомним, Франция во второй раз стала чемпионом мира. | soccernews.ru