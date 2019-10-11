Озил предложил свои услуги "Барселоне"

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Озил предложил свои услуги "Барселоне"

Хавбек "Арсенала" Месут Озил близок к уходу из клуба.

Как сообщает Goal.com, 30-летний футболист предложил свои услуги "Барселоне". Отмечается, что Озил хочет сменить клуб в январе.

Контракт Озила с "канонирами" истекает в 2021 году. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро. Напомним, что с 2010 по 2014 год Озил выступал за "Реал".

В текущем сезоне Озил принял участие в двух матчах, однако результативными действиями не отличился.

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