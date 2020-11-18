Озил предложил вернуть Боатенга в сборную Германии

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Озил предложил вернуть Боатенга в сборную Германии

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил выразил мнение, что в сборную Германии нужно вернуть защитника "Баварии" Джерома Боатенга после поражения национальной команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций с Испанией (0:6).

"Самое время вернуть Джерома Боатенга", — написал Озил на своей странице в Twitter.

32-летний Боатенг выступал за сборную Германии с 2009 по 2018 годы, провел за нее 76 матчей и забил 1 гол. Футболист перестал вызываться в национальную команду по решению главного тренера Йоахима Лева.

Не пропустите: Лев может покинуть пост главного тренера сборной Германии. | http://soccernews.ru
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