Озил предложил вернуть Боатенга в сборную Германии
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил выразил мнение, что в сборную Германии нужно вернуть защитника "Баварии" Джерома Боатенга после поражения национальной команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций с Испанией (0:6).
"Самое время вернуть Джерома Боатенга", — написал Озил на своей странице в Twitter.
32-летний Боатенг выступал за сборную Германии с 2009 по 2018 годы, провел за нее 76 матчей и забил 1 гол. Футболист перестал вызываться в национальную команду по решению главного тренера Йоахима Лева.
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|Команда
|М
|О
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|32
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|32
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|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
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|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
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|Кельн
|32
|35
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|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
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|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20