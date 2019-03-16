Озил пригласил на свою свадьбу президента Турции

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил и Амине Гюльше сыграют в скором времени свадьбу. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, Озил и Гальше пригласили на торжество президента Турции Эрдогана, с которым встретились в пятницу в правительственном терминале аэропорта Стамбула и предали приглашение.

Эрдоган принял предложение и будет присутствовать на свадьбе в качестве почетного гостяю

Напомним, Озил завершил карьеру в сборной Германии после того, как на него обрушилась критика из-за общения с президентом Турции.

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