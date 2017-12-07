Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил принял решение по своему будущему, информирует The Sun.

По сведениям издания, 29-летний хавбек решил остаться в своем нынешнем клубе. Представители футболиста уже провели переговоры с руководством "канониров" относительно продления действующего соглашения. Ожидается, что новый контракт будет подписан сроком на три года.

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