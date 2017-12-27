Озил - приоритетная цель "Барселоны" в январе

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Озил - приоритетная цель "Барселоны" в январе

"Барселона" хочет купить полузащитника "Арсенала" Месута Озила, сообщает Express.

По сведениям издания, немецкий футболист является главной целью каталонского клуба в зимнее трансферное окно. Каталонцы готовы заплатить за него порядка 20 миллионов евро.

В качестве альтернативы Озилу "Барселона" также рассматривает Набиля Фекира ("Лион"), Александра Головина (ЦСКА), Макса Майера и Леона Горетцку (оба - "Шальке").

В этом сезоне 29-летний Озил провел за "Арсенал" 16 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с "канонирами" истекает через полгода.

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