Озил продаёт свой дом в Лондоне

Появились косвенные доказательства скорого ухода из "Арсенала" полузащитника Месута Озила.

По информации The Sun, футболист выставил на продажу свой дом в Лондоне. За элитную недвижимость немец просит более 11 миллионов евро.

Напомним, что интерес к звёздному хавбеку проявляют "Милан" и "Фенербахче".

В текущем сезоне 30-летний Озил провёл за "Арсенал" всего 2 матча. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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