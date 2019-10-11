Озил продаёт свой дом в Лондоне

2 Теги арсенал лондонмесут озил

Озил продаёт свой дом в Лондоне

Появились косвенные доказательства скорого ухода из "Арсенала" полузащитника Месута Озила.

По информации The Sun, футболист выставил на продажу свой дом в Лондоне. За элитную недвижимость немец просит более 11 миллионов евро.

Напомним, что интерес к звёздному хавбеку проявляют "Милан" и "Фенербахче".

В текущем сезоне 30-летний Озил провёл за "Арсенал" всего 2 матча. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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Комментарии

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lilitutenkov

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

На авито не нашел его квартиру

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