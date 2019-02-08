Озил прокомментировал смерть Эмилиано Салы
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил прокомментировал смерть новичка "Кардиффа" Эмилиано Салы.
Накануне полиция подтвердила, что труп, найденный на месте крушения самолёта в районе Нормандских островов, принадлежит аргентинскому форварду.
"Нет слов, чтобы описать, как это печально. Мои мысли и молитвы с его семьей, а также с семьей пилота. Покойся с миром, Эмилиано" - написал Озил в сторис инстаграм, прикрепив фото погибшего футболиста.
28-летний Сала 21 января летел из Франции в Великобританию, чтобы присоединиться к "Кардиффу", который купил его за несколько дней до авиакатастрофы за 17 миллионов евро. Самолёт с нападающим на борту исчез над Ла-Маншем.
Не пропустите: В "Кардиффе" прокомментировали ситуацию с оплатой за трансфер Салы. | http://soccernews.ru
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|Арсенал Лондон
|25
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|7
|Вулверхэмптон
|25
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|8
|Уотфорд
|25
|34
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|Эвертон
|26
|33
|10
|Борнмут
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|Лестер Сити
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|Вест Хэм Юнайтед
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|25
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|Кристал Пэлас
|25
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|Ньюкасл Юнайтед
|25
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|16
|Саутгемптон
|25
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|17
|Бернли
|25
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|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
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|Хаддерсфилд Таун
|25
|11