Озил прокомментировал смерть Эмилиано Салы

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил прокомментировал смерть новичка "Кардиффа" Эмилиано Салы.

Накануне полиция подтвердила, что труп, найденный на месте крушения самолёта в районе Нормандских островов, принадлежит аргентинскому форварду.

"Нет слов, чтобы описать, как это печально. Мои мысли и молитвы с его семьей, а также с семьей пилота. Покойся с миром, Эмилиано" - написал Озил в сторис инстаграм, прикрепив фото погибшего футболиста.

28-летний Сала 21 января летел из Франции в Великобританию, чтобы присоединиться к "Кардиффу", который купил его за несколько дней до авиакатастрофы за 17 миллионов евро. Самолёт с нападающим на борту исчез над Ла-Маншем.

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