Озил прокомментировал своё исключение из состава "Фенербахче"

Фото твиттер "Фенербахче"

Полузащитник "Фенербахче" Месут Озил отреагировал на новость, что его отстранили от работы с командой.

Сообщалось, что звёздного футболиста исключили из состава в связи с конфликтом с главным тренером Исмаислом Карталом.

"Я ничего не знал об этом решении. Я был в Германии на выходных, а на обратном пути позвонил, чтобы уточнить время начала тренировок. Мне сообщили, что возвращаться не надо", - цитирует Озила Sky Sports.

В нынешнем сезоне 33-летний немец провел за "Фенербахче" 26 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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