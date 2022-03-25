Озил прокомментировал своё исключение из состава "Фенербахче"
Фото твиттер "Фенербахче"
Полузащитник "Фенербахче" Месут Озил отреагировал на новость, что его отстранили от работы с командой.
Сообщалось, что звёздного футболиста исключили из состава в связи с конфликтом с главным тренером Исмаислом Карталом.
"Я ничего не знал об этом решении. Я был в Германии на выходных, а на обратном пути позвонил, чтобы уточнить время начала тренировок. Мне сообщили, что возвращаться не надо", - цитирует Озила Sky Sports.
В нынешнем сезоне 33-летний немец провел за "Фенербахче" 26 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Бурак Йылмаз объявил о завершении карьеры в сборной Турции. | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Бэйл может завершить карьеру в этом году
-
"РЖД" может продать "Локомотив" в год столетия клуба
-
Карпин рассказал, когда ожидает официальных матчей сборной России
-
Шомуродов недоволен своим положением в "Роме"
-
Хави надеется, что победа над "Реалом" поспособствует трансферу Холанда в "Барсу"
-
Сафонов высказался о возможном переходе в "Зенит"
-
Азару предстоит перенести операцию
-
"Барселоне" посоветовали подписать Зинченко
-
Озил прокомментировал своё исключение из состава "Фенербахче"
-
Аршавин назвал лучшие российские футбольные академии
-
"Барселона" определилась с размером предложения по трансферу Левандовски
-
"Арсенал" может пригласить тренера сборной Бразилии
-
В "Спартаке" резко отреагировали на высказывание о предбанкротном состоянии Федуна
-
ПСЖ интересуется Лукаку
-
Гинер пытался зимой уволить Березуцкого из ЦСКА
-
Лангле задумался об уходе из "Барселоны"
-
Винисиус высказался о дебютном голе за сборную Бразилии
-
Зарема прокомментировала отказ от расширения РПЛ
-
Анчелотти может возглавить сборную Италии
-
Языджи ответил на вопрос о своём будущем в ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24