Озил прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2018

Полузащитник сборной Германии Месут Озил прокомментировал вылет своей команды с ЧМ-2018.

"Вылететь с Чемпионата Мира после групповой стадии - это довольно больно. Мы просто были недостаточно хороши. Мне потребуется время, чтобы пережить это" - написал Озил в своём твиттере.

Напомним, что сборная Германии заняла последнее место в группе с Швецией, Мексикой и Южной Кореей.

Не пропустите: Кан назвал главные разочарования сборной Германии на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru