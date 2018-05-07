Озил пропустит остаток сезона

Текущий сезон для полузащитника "Арсенала" Месута Озила досрочно завершился, сообщает L'Équipe.

По сведениям издания, из-за травмы спины 29-летний немец не сыграет в оставшихся матчах АПЛ.

В этом сезоне Озил сыграл за "Арсенал" 35 матчей, забил 5 голов и сделал 13 результативных передач.

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