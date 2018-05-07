Озил рассказал о своей травме

Хавбек "Арсенала" Месут Озил поделился информацией о своем повреждении.

"Жалко, что проблемы со спиной не позволили мне сыграть во вчерашней игре. Мне понадобится время, но уверен, что восстановлюсь к Чемпионату Мира.

Еще раз хотел бы поблагодарить босса. Было огромной честью играть за вас, мсье Венгер! Спасибо за воспоминания!" - написал Озил в твиттере.

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