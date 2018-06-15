Озил рассказал, с кем он хочет сыграть в финале ЧМ-2018



Полузащитник "Арсенала" и сборной Германии Месут Озил заявил, что он надеется сыграть в финале Чемпионата Мира-2018 со сборной Англии.

"У сборной Англии не было особых проблем в отборочном турнире и это дало им дополнительное время на подготовку. Уверен, что они смогут дойти до финала.

Германия является действующим чемпионом мира и если мы вновь выиграем титул, это станет невероятным достижением. Фанаты ждут от нас только чемпионства. Моя мечта это финал Чемпионата Мира с Англией и победа в основное время", - приводит слова Озила Evening Standard.

Напомним, что сборная Германии сыграет на ЧМ-2018 в одной группе с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.

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