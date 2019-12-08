Озил решил оплатить операции 1000 детям
Агент полузащитника "Арсенала" Месута Озила, рассказал о желании футболиста помочь 1000 больным детям. Об этом сообщает The Sun.
"Во время прошлого ЧМ Озил сказал мне, что хотел бы заняться благотворительностью. Он рассказал, что хочет оплатить операции тысячи больным детям. На мои слова о том, что это будет стоить миллионы он сказал: "Если не сейчас, то когда?".
У Месута было сложное детство, поэтому он понимает, что значит не иметь ничего", - сказал агент.
Также представитель футболиста рассказал, что Озил в день своей свадьбы с бывшей Мисс Турция Амине Гюльше выделил деньги на то, чтобы накормить 100 тысяч бездомных людей, живущих в приютах Турции и Сирии.
В этом сезоне Озил провел 9 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.
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