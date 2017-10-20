Озил решил перейти в "Манчестер Юнайтед"



Немецкий полузащитник "Арсенала" Месут Озил станет игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает Mirror.

По сведениям издания, футболист уже сообщил своим одноклубникам, что он перейдет в стан манкунианцев.

Напомним, что контракт хавбека с "канонирами" истекает летом следующего года.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" готов продать 29-летнего Озила в январе, но хочет получить за него 30 миллионов евро.

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