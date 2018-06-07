Озил рискует пропустить стартовый матч на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Германии Месут Озил травмировал колено в товарищеском матче с Австрией.

Из-за повреждения 29-летний футболист уже четыре дня не может тренироваться в общей группе "Бундестим".

Озил точно пропустит товарищеский матч против Саудовской Аравии, который состоится 8 июня. Также под вопросом его участие в игре первого тура группового этапа ЧМ-2018 против сборной Мексики, запланированной на 17 июня.

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