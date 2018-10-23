Озил: "С "Лестером" играли в сексуальный футбол"

Атакующий хавбек лондонского "Арсенала" Месут Озил дал необычную оценку игре своей команды в матче девятого тура АПЛ против "Лестера".

"Думаю, мы играли в сексуальный футбол. Горд быть капитаном этой команды" - написал 30-летний немец в своём твиттере.

Напомним, что "Арсенал" обыграл "Лестер" со счётом 3:1, а Озил забил гол и сделал ассист на Обамеянга.

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