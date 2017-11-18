Озил с момента своего дебюта в АПЛ отдал голевых пасов больше, чем любой другой игрок

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Озил с момента своего дебюта в АПЛ отдал голевых пасов больше, чем любой другой игрок

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил сделал результативную передачу на Шкодрана Мустафи в матче 12-го тура АПЛ против "Тоттенхэма".

Таким образом, в активе 29-летнего немца уже 45 ассистов в играх Премьер-лиги.

Как сообщает Opta, Озил с момента своего дебюта в АПЛ в сентябре 2013 года отдал голевых пасов больше, чем любой другой игрок. | http://soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
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