Озил с момента своего дебюта в АПЛ отдал голевых пасов больше, чем любой другой игрок

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил сделал результативную передачу на Шкодрана Мустафи в матче 12-го тура АПЛ против "Тоттенхэма".

Таким образом, в активе 29-летнего немца уже 45 ассистов в играх Премьер-лиги.

Как сообщает Opta, Озил с момента своего дебюта в АПЛ в сентябре 2013 года отдал голевых пасов больше, чем любой другой игрок. | http://soccernews.ru