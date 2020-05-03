Озил сделал пожертвование в фонд турецкого Красного Полумесяца

Хавбек "Арсенала" Месут Озил пожертвовал в фонд турецкого Красного Полумесяца 80 тысяч фунтов. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, выделенные средства пойдут на борьбу с пандемией коронавируса. Деньги Озила смогут помочь 16 тысячам мусульман во время месяца Рамадан.

Ранее сообщалось, что футболист отказался идти на понижение зарплаты в "Арсенале" на период пандемии.

В нынешнем сезоне 31-летний Озил провел за "Арсенал" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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