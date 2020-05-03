Озил сделал пожертвование в фонд турецкого Красного Полумесяца

Теги арсенал лондонмесут озилкоронавирус

Озил сделал пожертвование в фонд турецкого Красного Полумесяца

Хавбек "Арсенала" Месут Озил пожертвовал в фонд турецкого Красного Полумесяца 80 тысяч фунтов. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, выделенные средства пойдут на борьбу с пандемией коронавируса. Деньги Озила смогут помочь 16 тысячам мусульман во время месяца Рамадан.

Ранее сообщалось, что футболист отказался идти на понижение зарплаты в "Арсенале" на период пандемии.

В нынешнем сезоне 31-летний Озил провел за "Арсенал" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

А еще: Девушка де Лигта опубликовала интересное видео с футболистом| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Матерацци рассказал, что сказал Зидану в финале ЧМ-2006

Матерацци рассказал, что сказал Зидану в финале ЧМ-2006

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов