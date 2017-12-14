Озил сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Барселоной"

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюмесут озилбарселонаарсенал лондон

Озил сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Барселоной"Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и каталонской "Барселоной".

Как информирует Daily Mail, 29-летний хавбек "канониров", у которого летом истекает срок действия контракта с его клубом, предпочитает переходу в стан "сине-гранатовых" работу со своим бывшим наставником по мадридскому "Реалу" Жозе Моуринью, который сейчас работает с "красными дьяволами".

Напомним, "Арсенал" готов продать Озила в "Барселону". | soccernews.ru

комментарии
блять

почему на барсу ёбаный рот!

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Врач

Сине-гранатовых? А Жозе тренирует Барселону, так?

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Полицейский

Ты почитай повнимательней .

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Полицейский

Ты почитай повнимательней .

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