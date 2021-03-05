Озил серьёзно травмировал голеностоп

"Фенербахче" потерял из-за повреждения своего звёздного зимнего новичка Месута Озила.

Немецкий полузащитник получил травму во время матче 28-го тура чемпионата Турции против "Антальяспора" (1:1) и покинул поле на носилках.

По информации Haberturk, у 32-летнего футболиста диагностированы частичные разрывы внутренних и наружных боковых связок голеностопного сустава. Ожидается, что хавбек выбыл из строя как минимум на месяц.

После перехода в "Фенербахче" Озил провёл 7 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Названы примерные сроки восстановления Пике. | http://soccernews.ru