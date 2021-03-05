Озил серьёзно травмировал голеностоп

Теги фенербахчемесут озилтравмы

Озил серьёзно травмировал голеностоп

"Фенербахче" потерял из-за повреждения своего звёздного зимнего новичка Месута Озила.

Немецкий полузащитник получил травму во время матче 28-го тура чемпионата Турции против "Антальяспора" (1:1) и покинул поле на носилках.

По информации Haberturk, у 32-летнего футболиста диагностированы частичные разрывы внутренних и наружных боковых связок голеностопного сустава. Ожидается, что хавбек выбыл из строя как минимум на месяц.

После перехода в "Фенербахче" Озил провёл 7 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Названы примерные сроки восстановления Пике. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 5 марта

Главные новости дня: 5 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ Истанбул ББ 28 59
2 Трабзонспор Трабзонспор 28 57
3 Сивасспор Сивасспор 28 53
4 Галатасарай Галатасарай 28 51
5 Бешикташ Бешикташ 28 47
6 Аланьяспор Аланьяспор 28 44
7 Фенербахче Фенербахче 28 43
8 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 28 37
9 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 28 34
10 Антальяспор Антальяспор 27 33
11 Касимпаса Касимпаса 28 32
12 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 28 31
13 Денизлиспор Денизлиспор 28 31
14 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 28 28
15 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 27 28
16 Коньяспор Коньяспор 28 27
17 Кайсериспор Кайсериспор 28 25
18 Анкарагюджю Анкарагюджю 28 24
Полная таблица

топ-5 тегов