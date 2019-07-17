Озил сменил имидж

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Озил сменил имидж

Атакующий хавбек лондонского "Арсенала" Месут Озил немного изменил свою внешность.

30-летний немец перекрасил волосы и стал блондином. Вот так выглядит футболист сейчас.

В прошлом сезоне Озил сыграл за "Арсенал" 35 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста. Его контракт с "канонирами" рассчитан до 2021 года.

Не пропустите: Овермарс: "Я бы посоветовал "Арсеналу" продать Озила и купить Зиеша". | http://soccernews.ru
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