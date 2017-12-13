Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил согласился на переход в "Барселону".

Согласно информации источника, каталонский клуб пообщался с агентами футболиста.

Ожидается, что трансфер состоится этой зимой.

Действующий контракт Озила с английским клубом заканчивается летом 2018 года, а значит уже с января он имеет право вести переговоры с другими клубами.

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