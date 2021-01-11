Озил составил дрим-тим из игроков "Арсенала" с 2013 года

Теги месут озиларсенал лондонпьер-эмерик обамеянг

Озил составил дрим-тим из игроков "Арсенала" с 2013 годаХавбек лондонского "Арсенала" Месут Озил предложил идеальную версию состава "канониров" за время его выступлений в клубе.

Вратарь: Давид Оспина.

Защита: Бакари Санья, Лоран Косьельни, Пер Мертесакер, Сеад Колашинац.

Полузащита: Санти Касорла, Аарон Рэмзи, Серж Гнабри, Месут Озил, Алексис Санчес.

Нападение: Пьер-Эмерик Обамеянг.

Напомним, Озил выступает за лондонский клуб с 2013 года. Однако с марта 2020 года не выходит на поле и даже не попал в заявку на сезон. Игрок близок к переходу в "Фенербахче".

Читать также: Озил готов покинуть "Арсенал", если клуб выплатит ему оставшуюся до конца контракта зарплату | http://soccernews.ru
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