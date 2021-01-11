Озил составил дрим-тим из игроков "Арсенала" с 2013 года

Хавбек лондонского "Арсенала" Месут Озил предложил идеальную версию состава "канониров" за время его выступлений в клубе.

Вратарь: Давид Оспина.

Защита: Бакари Санья, Лоран Косьельни, Пер Мертесакер, Сеад Колашинац.

Полузащита: Санти Касорла, Аарон Рэмзи, Серж Гнабри, Месут Озил, Алексис Санчес.

Нападение: Пьер-Эмерик Обамеянг.