Озил создал больше всех голевых моментов с 2015 года

Теги арсенал лондонмесут озил

Озил создал больше всех голевых моментов с 2015 года

Немецкий полузащитник "Арсенала" Месут Озил лидирует среди футболистов пяти ведущих европейских лиг по числу созданных голевых моментов начиная с сезона 2015/16.

За эти годы Озил предоставил своим партнерам 319 голевых шансов, 35 из которых были преобразованы в голы.

В этом сезоне 29-летний Озил провел за "Арсенал" 30 матчей, забил 5 мячей и отдал 10 голевых пасов.

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