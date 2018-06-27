Озил установил рекорд ЧМ-2018

Полузащитник сборной Германии Месут Озил провел всего 90 минут в матче третьего тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Южной Кореи (0:2).

В этом поединке футболиста создал для партнеров семь голевых моментов. Этот показатель является рекордным для одной встречи.

Несмотря на это, Германия заняла последнее место в группе и вылетела с ЧМ-2018.

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