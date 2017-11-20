Озил в этом сезоне создаёт голевых моментов с игры больше, чем любой другой игрок из АПЛ

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил в текущем розыгрыше английской Премьер-Лиги создал 30 голевых моментов с игры.

Как сообщает Opta, это больше, чем у любого другого игрока, выступающего в АПЛ.

Стоит отметить, что в активе 29-летний Озила три результативные передачи в чемпионате Англии в этом сезоне.

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