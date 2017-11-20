Озил в этом сезоне создаёт голевых моментов с игры больше, чем любой другой игрок из АПЛ
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил в текущем розыгрыше английской Премьер-Лиги создал 30 голевых моментов с игры.
Как сообщает Opta, это больше, чем у любого другого игрока, выступающего в АПЛ.
Стоит отметить, что в активе 29-летний Озила три результативные передачи в чемпионате Англии в этом сезоне.
Не пропустите: Озил с момента своего дебюта в АПЛ отдал голевых пасов больше, чем любой другой игрок. | http://soccernews.ru
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|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|12
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|2
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|3
|Челси
|12
|25
|4
|Тоттенхэм
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|23
|5
|Ливерпуль
|12
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|6
|Арсенал Лондон
|12
|22
|7
|Бернли
|12
|22
|8
|Уотфорд
|12
|18
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|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
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|Хаддерсфилд Таун
|12
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|14
|12
|Лестер Сити
|12
|13
|13
|Борнмут
|12
|13
|14
|Саутгемптон
|12
|13
|15
|Сток Сити
|11
|12
|16
|Эвертон
|12
|12
|17
|Вест Бромвич Альбион
|12
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|12
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|19
|Суонси Сити
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|8
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|Кристал Пэлас
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