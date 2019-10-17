Озил: "В поражениях "Арсенала" всегда винят меня"

Хавбек "Арсенала" Месут Озил прокомментировал критику в свой адрес.

"Если команда не показывает хорошей игры, то в этом виновен я. Но как тогда объяснить неудачные игры, когда меня не было в составе? Я понимаю, что болельщики ожидают от меня большего, ждут, что я повлияю на результат. Я тоже хочу этого, однако не всегда получается. Я не один в команде, иногда противник просто играет лучше", - цитирует Озила The Athletic.

В этом сезоне Озил сыграл в двух матчах, но результативными действиями не отличился.

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