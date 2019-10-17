Озил: "В поражениях "Арсенала" всегда винят меня"
Хавбек "Арсенала" Месут Озил прокомментировал критику в свой адрес.
"Если команда не показывает хорошей игры, то в этом виновен я. Но как тогда объяснить неудачные игры, когда меня не было в составе? Я понимаю, что болельщики ожидают от меня большего, ждут, что я повлияю на результат. Я тоже хочу этого, однако не всегда получается. Я не один в команде, иногда противник просто играет лучше", - цитирует Озила The Athletic.
В этом сезоне Озил сыграл в двух матчах, но результативными действиями не отличился.
Читайте также: Озил определился со своим будущим в "Арсенале". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3