Озил ведет переговоры с клубом из МЛС
Хавбек лондонского "Арсенала" Месут Озил может продолжить карьеру в США.
Сообщается о переговорах между немцем и клубом "Ди Си Юнайтед", выступающем в МЛС. При этом источник сообщает, о прогрессе в обсуждениях.
"Ди Си Юнайтед" намерен предложить полузащитнику не только обычный контракт, но и помощь в продвижении его личного бренда M10 в США, а также его сетевой кофейни 39 Steps Coffee. В дополнение к этому, американцы хотят сделать футболиста "лицом клуба", сообщает Football.London.
Стоит напомнить, что "Арсенал" не внес Озила в заявку на сезон в АПЛ.
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Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34