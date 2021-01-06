Озил ведет переговоры с клубом из МЛС

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Озил ведет переговоры с клубом из МЛСХавбек лондонского "Арсенала" Месут Озил может продолжить карьеру в США.

Сообщается о переговорах между немцем и клубом "Ди Си Юнайтед", выступающем в МЛС. При этом источник сообщает, о прогрессе в обсуждениях. 

"Ди Си Юнайтед" намерен предложить полузащитнику не только обычный контракт, но и помощь в продвижении его личного бренда M10 в США, а также его сетевой кофейни 39 Steps Coffee. В дополнение к этому, американцы хотят сделать футболиста "лицом клуба", сообщает Football.London.

Стоит напомнить, что "Арсенал" не внес Озила в заявку на сезон в АПЛ.

Читать также: "Ювентус" не захотел подписывать Озила | http://soccernews.ru
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