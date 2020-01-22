Озил ведет переговоры с клубом МЛС

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Озил ведет переговоры с клубом МЛС
Немецкий полузащитник "Арсенала" Месут Озил может перейти в вашингтонский "Ди Си Юнайтед", сообщает журналист The Washington Post Стивен Гофф.

По данным источника, футболист уже провел переговоры с представителями американского клуба. Впрочем, переход игрока может состояться не раньше января 2021 года.

В нынешнем сезоне 31-летний Озил провел за "Арсенал" 18 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2021 года.

Стоит отметить, что хавбек является самым высокооплачиваемым игроком "канониров" с зарплатой около 20 миллионов евро в год.

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