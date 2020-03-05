Озил вложил средства в спортивную клинику Lewin Clinic

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Озил вложил средства в спортивную клинику Lewin Clinic

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил заявил, что вложил деньги в спортивную клинику Lewin Clinic.

"Я счастлив стать частью Lewin Clinic в качестве официального инвестора", - написал игрок в своем твиттере.

Хавбек также отметил, что инвесторами клуба являются Ааронон Рэмзи и Петр Чехом.

Английская клиника Lewin Clinic основана в 2019 году и специализируется на спортивных травмах.

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