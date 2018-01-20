Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил восстановился после травмы колена, сообщает официальный твиттер клуба.

Отмечается, что 29-летний немец вернулся к тренировкам с командой. Однако пока неизвестно, сможет ли он принять участие в матче 24-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас", который состоится в субботу.

В этом сезоне Озил сыграл за "Арсенал" 18 матчей, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

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