Озил впервые поучаствовал в трёх голах в одном матче АПЛ

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Озил впервые поучаствовал в трёх голах в одном матче АПЛ

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил забил гол и сделал две результативных передачи в матче 14-го тура АПЛ против "Хаддерсфилда".

Как сообщает Opta, звёздный немец впервые поучаствовал сразу в трёх голах в течение одной игры в рамках Премьер-лиги.

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6 Ливерпуль 13 23
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