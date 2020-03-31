Озил впервые стал отцом

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Озил впервые стал отцом

Немецкий полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил сообщил, что он впервые стал отцом. 

В семье хавбека и его супруги Амине родилась девочка, которую назвали Эдой. 

Озил женился на Амине летом 2019 года. Его жена становилась обладательницей титула — Мисс Турция 2014. 

В нынешнем сезоне 31-летний Озил провел за "Арсенал" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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