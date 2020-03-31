Озил впервые стал отцом
Немецкий полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил сообщил, что он впервые стал отцом.
В семье хавбека и его супруги Амине родилась девочка, которую назвали Эдой.
Озил женился на Амине летом 2019 года. Его жена становилась обладательницей титула — Мисс Турция 2014.
Şükürler olsun ki kızımız “Eda” sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi❤️ Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, AMİN— Mesut Özil (@MesutOzil1088) March 30, 2020
Amine & Mesut Özil pic.twitter.com/oElNb9dOeG
В нынешнем сезоне 31-летний Озил провел за "Арсенал" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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