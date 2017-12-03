Озил: "Время от времени поддерживаю связь с Зиданом"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил рассказал о своих отношениях с главным тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом.

" Когда я перешел в "Реал" и встретился с ним, мои руки потели, а сам я нервничал. Но Зидан был очень добрым и позитивным. Время от времени мы поддерживаем с ним связь и сейчас ", - цитирует 29-летнего немца fichajes.com.

Напомним, Зидан верит, что "Реалу" удастся сократить отставание от "Барселоны" в Ла Лиге. | soccernews.ru