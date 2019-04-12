Озил встретился с болельщиком, у которого редкое заболевание глаз

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил после первого матча 1/4 финала Лиги Европы с "Наполи" пообщался с фанатом, у которого редкое заболевание глаз.

"Я очень рад, что мне удалось встретится с моим особенным болельщиком Микки. Он лишился зрения из-за редкой болезни глаз, однако это не мешает играть ему в футбол. Я знаю, что нужно следовать своей мечте", - сказал Озил.

Озил познакомился с мальчиком, у которого нет зрения из-за редкой болезни. Юный фанат точно остался счастлив после такой встречи ❤️



инстаграм m10_official pic.twitter.com/04hdYxMIBo — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 12 апреля 2019 г.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 20 матчах АПЛ, имея в активе 4 гола и 3 ассиста.

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