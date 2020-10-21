Озил высказался о непопадании в заявку "Арсенала" в АПЛ
Хавбек "Арсенала" Месут Озил отреагировал на то, что клуб не включил его в заявку на матчи АПЛ.
"Я очень расстроен решением клуба. Продлив контракт в 2018 году, я поклялся в верности и преданности "Арсеналу". Я очень люблю этот клуб и мне очень жаль, что мне не ответили взаимностью. Как я только что понял, верность в наше время - это редкость.
До приостановки сезона я был доволен ростом команды под руководством Микеля Артеты. Мы двигались по правильному пути, и я бы сказал, что я выступал на высоком уровне. Однако ситуация резко изменилась, и я стал реже попадать в состав. У меня все еще много друзей в команде, и я все еще чувствую связь с болельщиками клуба.
Я намерен дальше бороться за свой шанс и не допущу, чтобы мой восьмой сезон в "Арсенале" завершился вот так", - написал Озил в инстаграме.
Напомним, что у Озила самая большая зарплата в истории клуба. Он не появлялся на поле с марта.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|Уотфорд
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|Норвич Сити
|27
|18