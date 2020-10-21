Озил высказался о непопадании в заявку "Арсенала" в АПЛ

Хавбек "Арсенала" Месут Озил отреагировал на то, что клуб не включил его в заявку на матчи АПЛ.

"Я очень расстроен решением клуба. Продлив контракт в 2018 году, я поклялся в верности и преданности "Арсеналу". Я очень люблю этот клуб и мне очень жаль, что мне не ответили взаимностью. Как я только что понял, верность в наше время - это редкость.

До приостановки сезона я был доволен ростом команды под руководством Микеля Артеты. Мы двигались по правильному пути, и я бы сказал, что я выступал на высоком уровне. Однако ситуация резко изменилась, и я стал реже попадать в состав. У меня все еще много друзей в команде, и я все еще чувствую связь с болельщиками клуба.

Я намерен дальше бороться за свой шанс и не допущу, чтобы мой восьмой сезон в "Арсенале" завершился вот так", - написал Озил в инстаграме.

Напомним, что у Озила самая большая зарплата в истории клуба. Он не появлялся на поле с марта.

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