Озил высказался о предстоящем переходе в "Фенербахче"

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Озил высказался о предстоящем переходе в "Фенербахче"

Немецкий полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил заявил, что он очень рад переходе в турецкий "Фенербахче".

"Я являюсь болельщиком "Фенербахче", поэтому рад приехать в Турцию. Я очень волнуюсь. Бог дал мне возможность перейти в этот клуб. Я буду с честью носить футболку "Фенербахче". Я давно не выходил на поле, но поддерживал форму", - приводит слова Озила турецкий телеканал NTV.

В нынешнем сезоне 32-летний Озил не провел ни одного матча, так как не заявлен на чемпионат Англии и Лигу Европы. Всего он провел за "Арсенал" 254 матча во всех турнирах, забил 44 гола и отдал 77 результативных передач.

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