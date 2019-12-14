Озил выступил с критикой в адрес Китая

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил выступил с критическим заявлением в адрес китайских властей.

Звёздный немец обвинил официальный Пекин в гонениях уйгуров, проживающих в Поднебесной.

По мнению футболиста, Китай пытается отделить уйгуров от религии (этот народ по вероисповеданию мусульмане-сунниты), и эта проблема замалчивается на самом высоком уровне.

Стоит отметить, что в китайском регионе Синьцзян проживает около 10 миллионов уйгуров (45% населения).

Между тем, "Арсенал" уже открестился от слов Озила, подчеркнув, что клуб придерживается принципа невмешательства в политику.

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