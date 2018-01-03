Озил: "Я добился прогрессу благодаря "Арсеналу"

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Озил: "Я добился прогрессу благодаря "Арсеналу"

Немецкий полузащитник "Арсенала" Месут Озил заявил, что его все устраивает в лондонском клубе.

"Я перешел в "Арсенал", так как этот клуб обладает прекрасной историей и потрясающими игроками. Я добился прогрессу благодаря "Арсеналу". Горжусь тем, что играю в таком большом клубе", - приводит слова Озила Sky Sports.

Стоит отметить, что 29-летний Озил до сих пор не продлил контракт с "Арсеналом", который истекает через полгода.

Не пропустите: Дерби Лондона: в центральном матче тура "Арсенал" схлестнется с "Челси". | http://soccernews.ru

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